مقتل ملاكم عراقي بطعنات سكين بعد خلاف عائلي

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت قناة السومرية العراقية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن ملاكماً عراقياً تم العثور عليه مقتولاً، بعد أن تعرّض لطعنات عدة بالسكين في العاصمة العراقية بغداد. وقالت القناة إن الأمر يتعلق بالملاكم عمار هدف، أحد ملاكمي نادي النجدة العراقي.

وأشارت إلى أن حادث القتل له علاقة بخلاف عائلي، بحسب ما كشف مصدر في التحقيقات، والذي أكد أن شقيق الملاكم تعرّض كذلك للطعن في داخل منزل العائلة بمنطقة الزعفرانية في وسط بغداد. وقالت إن التحقيقات الجارية الآن ستكشف المزيد من التفاصيل عن طبيعة الجريمة، ومن يقف وراءها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news