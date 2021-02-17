تغريدة نيمار الساخرة تعرضه للعقوبة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

بات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهدداً بعقوبة الإيقاف لمباراتين في دوري أبطال أوروبا، بسبب "تغريدة" ساخرة له على احتساب ركلة جزاء لبرشلونة ضد فريقه في دور الـ16 من المسابقة.

وكان الحكم الهولندي بيورن كيبرز قد احتسب ضربة جزاء مشكوك في صحتها لمصلحة برشلونة سجل منها الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لكن الفريق الكاتالوني لم يحافظ على تقدمه بعد توهج الفرنسي كيليان مبابي وقيادته لباريس سان جيرمان للفوز 4-1.

وقال نيمار (29 عاماً) الغائب عن مباراة أمس الثلاثاء بداعي الإصابة في التغريدة على حسابه في "تويتر" إنه مندهش من قرار الحكم باحتسابه ركلة الجزاء الغريبة.

وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية ومنها "ماركا" الإسبانية و"ليكيب" الفرنسية التغريدة وعلقوا عليها بأن عقوبة قد يتعرض لها النجم البرازيلي بحسب ما هو منصوص عليه في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي تحظر كل ما يمكن أن يمثل خرقا لقواعد السلوك، سواء بالقول أو الكتابة.

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