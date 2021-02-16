رونالدو يعود إلى البرتغال لمواجهة "بيبي".. ويتطلع إلى الهدف 135

المصدر: وكالات

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الاولى الى بلاده كلاعب في صفوف يوفنتوس الايطالي، عندما يحل غداً فريقه ضيفًا على بورتو في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويحلم رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة بـ134، تعزيز هذا الرقم بتسجيل الهدف 135، وقيادة فريقه لانتصار مهمة في لقاء الذهاب، كما ستكون المواجهة عاطفية، كونها الأولى له ضد زميله السابق في الريال ومنتخب البرتغالي بيبي .

ولا يزال يوفنتوس يحاول إيجاد أسلوبه بقيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، إلا أن فريق السيدة العجوز يتوق الى المجد الاوروبي بعد أن خسر خمس مباريات نهائية في دوري الابطال منذ لقبه الأخير عام 1996. وسيعوّل يوفنتوس على حامل الكرة الذهبية خمس مرات والهداف التاريخي لدوري الابطال (134) الذي وصل من ريال مدريد الاسباني عام 2018 لقيادته الى اللقب العتيد. وسيواجه رونالدو فريقًا من البرتغال للمرة الاولى منذ 2016 عندما تغلب ريال مدريد على سبورتينغ 2-1 ذهابًا وايابًا في دور المجموعات من دوري الابطال. الا ان آخر زيارة الى ملعب "دراغاو" الخاص ببورتو يعود الى اياب ربع نهائي دوري الابطال مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي. وكانت المواجهة على المحك بعد تعادل 2-2 في ملعب اولد ترافورد.

إلا إن رونالدو حسمها بهدف اللقاء الوحيد عندما سدد كرة صاروخية بيمناه من على بعد 35 مترًا ليقود فريقه الى نصف النهائي ويفوز في نهاية 2009 بجائزة "بوشكاش" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لأجمل هدف في العام. وخاض رونالدو 12 مباراة أوروبية ضد فريق برتغالي بين بنفيكا، بورتو وسبورتينغ سجل خلالها أربعة اهداف إضافة الى أربع تمريرات حاسمة.

وقال مدافع بورتو المخضرم بيبي للموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي (ويفا) "أتوقع أن نفوز ولكننا ندرك أن المهمة ستكون صعبة جدًا". ولعب ابن الـ37 عامًا الى جانب رونالدو في ريال مدريد وحققا سويًا لقب دوري الابطال في ثلاث مناسبات (2014، 2016 و2017). وتابع الدولي البرتغالي المولود في البرازيل "برأيي، بوجود كريستيانو رونالدو لديهم أفضل لاعب في العالم. لم ألعب أبدًا ضده". وأضاف "ستكون مباراة مميزة، هي بين بورتو ويوفنتوس أكثر من مواجهة رونالدو وبيبي. لم يفز بورتو أبدًا على يوفنتوس. آمل أن تكون هذه المرة الاولى".

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