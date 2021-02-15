بايرن ميونيخ يحصل على خدمات أوباميكانو لـ 5 سنوات

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

حصل بايرن ميونيخ الألماني على خدمات المدافع الفرنسي الدولي دايو أوباميكانو (22 عاماً) من جاره لايبزيغ، بعد أن تعاقد معه لمدة خمس سنوات اعتباراً من مطلع الموسم المقبل. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة ايضاً لكن وسائل الإعلام كشفت أن عقد اللاعب مع لايبزيغ يتضمن بنداً جزائياً قدره 43 مليون يورو. وكانت أندية عدة أبدت رغبتها في التعاقد مع أوباميكانو أبرزها ليفربول ومواطنه تشلسي. وينضم أوباميكانو إلى مواطنين عدة في صفوف الفريق البافاري وهم كورنتان توليسو وبنجامان بافار ولوكا هرنانديز وكينغلسي كومان وبونا سار والموهبة الصاعدة تانغي نيانزو. ويعمل البايرن على سد الثغرة التي سيتركها رحيل المدافعين دافيد آلابا وجيروم بواتنغ في نهاية عقديهما في يونيو المقبل.

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