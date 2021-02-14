فوز تاريخي لضمك على الهلال في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

سجل ضمك فوزاً تاريخياً هو الأول له في تاريخ مواجهاته مع الهلال، وجاء بنتيجة 1-صفر الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين ضمك بالفوز الغالي الى الجزائري فاروق شافعي الذي سجل الهد الوحيد في الدقيقة 45.

ورفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة وبقي في المركز قبل الأخير، فيما بقي الهلال على رصيده السابق 33 نقطة وتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة خلف الأهلي الثاني المتعادل الخميس مع الاتحاد 1-1، خمس خلف الشباب المتصدر الذي فاز السبت على النصر 4-صفر.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول، لكن هجماته لم تشكل أي خطورة باستثناء كرة واحدة صوبها الارجنتيني لوسيانو فييتو وعلت العارضة بقليل (24).

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط ومن ركلة ركنية خطف ضمك هدف التقدم عندما ارتقى فاروق شافعي للكرة ولعبها برأسه على يمين حبيب الوطيان.

وواصل الهلال سيطرته في الشوط الثاني وكان قريباً من التعادل لكن كرة أمير كردي ارتطمت بالقائم وأخذت طريقها خارج الملعب (71)، ثم لاحت فرصة أخرى عندما انطلق ياسر الشهراني خلف كرة طويلة، لكنه لعبها بجانب القائم (77).

وكاد ضمك أن يعزز تقدمه بهدف ثان لكن رأسية الأرجنتيني إيميلو سيلايا علت العارضة (79) قبل أن يجد زميله عبدالعزيز مجرشي نفسه في مواجهة المرمى لكن كرته تصدى لها حبيب الوطيان ببراعة (90).

وفي الوقت بدل الضائع، تهيأت فرصة للهلال لمعادلة النتيجة لكن رأسية صالح الشهري مرت بمحاذاة القائم.

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