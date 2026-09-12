الجيش اللبناني يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد في البقاع

ألقى الجيش اللبناني، القبض على سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في منطقة البقاع شرقي لبنان الجمعة، إلى جانب شخصين آخرين، وفق مصدر أمني لبناني أشار إلى أن "من بين الموقوفين أيضاً علي نجل نوح زعيتر"، تاجر المخدرات الأبرز في لبنان الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، والذي أوقفه الجيش اللبناني أواخر العام 2025.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش "أوقف ثلاثة أشخاص، بينهم سليمان هلال الأسد، ابن ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع بشرق لبنان. ولفت المصدر إلى أن "المعتقل السوري مدني" وليس ضابطاً سابقاً. ونُقل الموقوفون الثلاثة إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية للتحقيق معهم.