الأهلي المصري يوجه تحذيراً شديداً لنجمي الفريق بسبب مواقع التواصل

المصدر: جوني جبور-دبي

وجه المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، تحذير شديد اللهجة إلى كل من جناحي الفريق حسين الشحات ومحمود كهربا، مطالباً اللاعبين بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في المباريات.

وطالب المدرب موسيماني، الثنائي الشحات وكهربا، بحسب موقع صحيفة "الجمهورية" المصرية، التركز التام مع الأهلي، وعدم اختلاق مشاكل تؤدي إلى الخروج عن النص، خاصة وأن الأهلي مقبل على استحقاقات قوية، سواء في الدوري المصري، أو في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع، إلى أن تحذيرات المدرب، جاءت وراء افراط اللاعبين في وضع المنشورات، بجانب تسببهما بأزمة عقب مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، واختراقهما الفقاعة الطبية، ومصافحتهما الجماهير، الأمر الذي أدى إلى تعرضهما لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وغيابهما عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، التي عرف خلالها الأهلي كيفية الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، وخطف الميدالية البرونزية.

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