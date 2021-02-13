نابولي يهزم يوفنتوس وينضم للمربع الذهبي بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

تقدم فريق نابولي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه يوفنتوس حامل اللقب 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وخيم التعادل السلبي على مباراة تورينو مع ضيفه جنوه.

وعلى ملعب دييغو ارماندو مارادونا، سجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

على الجانب الأخر، رفع جنوه رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 17 نقطة لتورينو في المركز السابع عشر.

وحقق جنوه ستة انتصارات وسبعة تعادلات مقابل تسع هزائم فيما حقق تورينو انتصارين مقابل 11 تعادلا وتسع هزائم.

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