"كهربا" يكشف طموح الأهلي بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية

المصدر: وكالات

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية بإحراز المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت منافساتها أمس الأول الخميس.

وأحرز الأهلي بطل أفريقيا المركز الثالث إثر فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية إثر تعادلهما السلبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء الخميس.

وأكد كهربا أنه كان يتمنى المشاركة في مباراة المركز الثالث لولا ظروف الإيقاف، موضحا أن الأهلي "بمن حضر دائما"، وأن كل لاعبي الأهلي دائما يكونوا على قلب رجل واحد.

وأضاف كهربا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم السبت :"لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة، رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول."

وأوضح :"جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، خاصة أن دعمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال، وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات، وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين."

وأشار كهربا إلى أن قدر لاعبي الأهلي أنهم دائما ينافسون على هدف واحد، وهو تحقيق البطولات والإنجازات، وكسر الأرقام القياسية، "خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات".

وأضاف :"نحن أيضا لا نشبع منها، ومن ثم سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال، ونبدأ التفكير فورا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news