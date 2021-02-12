بطل "الفورمولا1" ألونسو يخضع لعمل جراحي على إثر حادث دراجة

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد موقع "موتورسبورت" البريطاني، أن سائق "ألبين" المعروف سابقاً بـ"رينو"، والمنافس في بطولة العالم لـ"الفورمولا1"، الإسباني فرناندو ألونسو المتوج ببطولة العالم في مناسبتين، سيخضع لعمل جراحي بسيط على أسنانه، على إثر الحادثة التي تعرض لها أمس أثناء قيادته دراجته الهوائية في سويسرا.

وأشار إلى أن الحادث وقع في مدينة لوغانو السويسرية، بينما كان يقود دراجته الهوائية، واستدعى نقله للمشفى، ليؤكد عدم معاناة ألونسو من أية كسور، واقتصار الأمر على خضوعه لعمل جراحي على مستوى الأسنان، مع خضوعه لاحقاً لمزيدٍ من الفحوصات الطبية.

يذكر أن ألونسو الفائز سابقاً مع فريق "رينو" ببطولة العالم للسائقين موسمي 2005 و2006، كان من المقرر عودته إلى الفئة الأولى "الفورمولا1" مع فريقه الجديد "ألبين"، وذلك منذ ابتعاده عن المشاركة نهاية موسم 2018 حين كان يقود لصالح "ماكلارين". ودخل في مرحلة إعداد بدني يتكل في جزءٍ كبير منها على ركوب الدراجات، قبل خوض التجارب الشتوية في 12 مارس المقبل في البحرين، والتي تركز عليها جميع فرق وسائقي البطولة، في اختبار فاعلية سياراتها الجديدة قبل انطلاق الموسم على حلبة صخير البحرينية.

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