أول رد رسمي من مدرب الزمالك على تتويج الأهلي ببرونزية بطولة العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تحدث مدرب الزمالك المصري، البرتغالي باتشيكو، عن فوز الأهلي المصري ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث.



وكان الأهلي المصري قد توج بالميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم للأندية، بعد فوزه على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، واستحق فيها الحارس الدولي محمد الشناوي، جائزة أحسن لاعب في المباراة بعدما تصدى لركلتي جزاء من الفريق البرازيلي.



وقال المدرب البرتغالي باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مولودية الجزائر، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا: “أبارك لفريق الأهلي والذي قدم أداء رائعاً في مونديال الأندية، وهو أهم منافس للزمالك في الدوري، وأتمنى أن أوجهه مرة أخرى في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية”.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في استاد القاهرة الدولي، مشددا أن فريقه يتطلع للفوز بالبطولة في نسختها الحالية، كما أعرب المدرب في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية، عن سعادته بمستوى مصطفى محمد مع جالطة سراي، وأضاف أن نجاح اللاعب مع فريقه الجديد يؤكد أن مستوى لاعبي الزمالك متميز، وأوضح أنه لا يعاني من أزمة في الهجوم

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