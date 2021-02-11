صدمة في سان جرمان.. نيمار يغيب عن لقاء برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

يحبس أنصار فريق سان جرمان أنفاسهم بانتظار الخبر الرسمي بخصوص مدة غياب نجم الفريق الأول، البرازيلي نيمار، الذي تعرض للإصابة أمس خلال لقاء كأس فرنسا أمام فريق كاين. وغادر نيمار أرضية الملعب وهو يعاني من إصابة شديدة، عقب تدخل عنيف من أحد مدافعي كاين، ما يجعله يغيب عن اللقاء المهم المرتقب أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بحسب وسائل إعلام فرنسية، بينها "ليكيب" على الرغم من أن النادي لم يصرح بذلك رسميا بعد.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يغيب فيها نيمار عن ثمن النهائي في أبطال أوروبا، إذ سبق له الغياب في مناسبات سابقة أمام ريال مدريد، ومانشستر يونايتد. ومن المتوقع أن تتأكد أخبار الغياب رسميا في غضون ساعات عقب الفحوصات التي يخضع لها نيمار اليوم، ما يزيد الوضع صعوبة على مدربه بوكيتينو، مع الغياب رسميا لنجمه الآخر دي ماريا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news