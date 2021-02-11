المغرب يرفض السماح لفريق جنوب إفريقي بدخول أراضيه

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أمس أن سلطات بلاده رفضت السماح لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بدخول أراضيها لمواجهة الوداد البيضاوي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، جراء القيود الصارمة المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي للعبة): وجَّهت رسالة إلى لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تبلغها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وأضاف أن القرار حيال المباراة المجدولة في 13 فبراير الحالي بمدينة الدار البيضاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال افريقيا، جاء "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19".

وأشار البيان إلى أن: الجامعة الملكية المغربية طالبت الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر إن تعذر ذلك". وتدخل المباراة المقررة على ملعب محمّد الخامس في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً حورويا كوناكري الغيني وبترو أتلتيكو الأنغولي.

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