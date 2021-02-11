أبرز 10 نجوم كرة قدم عالميين دون أندية

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتهت سوق الانتقالات الشتوية، أخيراً، ووجد عدد من نجوم الكرة العالمية، الذين كانت لهم صولات وجولات في سنوات مضت، أنفسهم دون أندية حالياً. ولعل أبرزهم الهداف البرازيلي - الإسباني دييغو كوستا، الذي توصل إلى اتفاق بفك الارتباط بالتراضي مع فريقه أتلتيكو مدريد في نهاية ديسمبر الماضي، ولايزال في طور البحث عن نادٍ له، بعد أن تألق سابقاً رفقة (الروخي بلانكوس)، وكذلك تشلسي. ومن اللاعبين الآخرين كذلك، الجناح البرازيلي أليكس تيكسيرا، ومواطنه ألكساندر باتو، وكذلك النجم النيجيري أحمد موسى، ولاعبون آخرون.

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