موسيماني واثق من فوز الأهلي بميدالية برونزية في مونديال الأندية

المصدر: وكالات

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إن فريقه قادر على تخطي بالميراس البرازيلي وحصد الميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم، وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة، إن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في مواجهة بالميراس غدا، وسيدخل المباراة وهو في قمة التركيز من أجل حصد الميدالية البرونزية.

وأضاف: "نثق بشدة في جميع اللاعبين، وغياب حسين الشحات ومحمود كهربا بات أمرا واقعا، ونتعامل معه بتجهيز البدائل"، مشيرا إلى أن ما حدث من جانب كهربا والشحات لم يكن مخططا له ولكنه حدث بشكل عفوي.

وكان الأهلي قد ذكر أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي :"تلقت بعثة الفريق إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غد الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ".

وانتهك الشحات وكهربا قواعد الفقاعة الطبية وتم عزلهما عن بعثة الأهلي بسبب قيامهما بمصافحة جماهير الفريق خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا أمس الأول الاثنين في قبل نهائي مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز بايرن 2 / صفر.

وقال موسيماني إن "مباراة الغد ستكون بين بطل أفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية والجميع هنا في المحفل العالمي أبطال، ومن ثم سيكون أمام كل فريق هدف واحد وهو الفوز."

وأوضح أنه "من الطبيعي أن نحزن للخسارة أمام بايرن ميونخ في قبل نهائي كأس العالم للأندية، لكن الثقة كبيرة في لاعبي الأهلي لإحراز الميدالية البرونزية."

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