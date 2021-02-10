مواجهات قوية في الدوري السعودي.. دربي جدة بين الاهلي والاتحاد وقمة الشباب والنصر

المصدر: وكالات

تشهد المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم مواجهة دربي حامية بين الأهلي ثالث الترتيب والاتحاد الرابع الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يصطدم الشباب المتصدر مع جاره النصر الخامس السبت.

وكان الاتحاد قد انهى هيمنة منافسه التقليدي، عندما فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وكان الأول في الدوري يحققه على جاره بعد 16 مباراة متتالية نجح خلالها الأهلي في الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 أخرى.

ويملك الأهلي الثالث 33 نقطة، بالتساوي مع الهلال الوصيف، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، بينما يملك الاتحاد الرابع 28 نقطة.

وبعد تعثره المفاجىء بالتعادل أمام الباطن، عاد الأهلي وحقق فوزاً صعبا على الوحدة 4-2 استعاد من خلاله توازنه.

ويتطلّع إلى ردّ اعتباره من خسارة الدور الأول وإضافة ثلاث نقاط جديدة تضعه في الصدارة ولو موقتا، لحين نهاية مباراة النصر والشباب السبت.

ويُعدّ الأهلي حالياً مكتمل الصفوف، في ظل جهوزية هدافه السوري عمر السومة ولاعب وسطه المغربي إدريس فتوحي إلى جانب بقية اللاعبين.

في المقابل، عاد الاتحاد إلى سكة الانتصارات سريعا، فبعد خسارته امام الاتفاق، تمكن من الفوز على الفتح برباعية.

يسعى إلى تأكيد تفوّقه على جاره والابقاء على آماله في المنافسة على اللقب أو على الأقل ضمن أندية المربع الذهبي.

ويسعى الشباب الى تجاوز عقبة النصر السبت من اجل تحقيق فوزه الرابع تواليا والاستمرار في الصدارة.

يقدم الشباب مستويات جيدة تحت قيادة مدربه الشاب الاسباني كارلوس هرنانديس، ويحاول مواصلة نغمة الانتصارات والاستمرار في القمة رغم قوة المنافس.

في المقابل، ظهر النصر في مبارياته الاخيرة بالدوري بشكل جيد وحقق نتائج لافتة، قبل أن يتعطل بالتعادل مع الفتح الثلاثاء.

ويعيش النصر مرحلة زاهية على الصعيد الفني والمعنوي، حيث نجح الفريق العاصمي في تفادي الخسارة في آخر تسع مباريات وتقدم من المركز قبل الأخير إلى المركز السادس، فضلاً عن تتويجه بلقب السوبر على حساب غريمه الهلال.

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