الأردن يخسر وديا أمام زينيت الروسي

المصدر: وكالات

خسر منتخب الأردن لكرة القدم أمام فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي صفر-1 اليوم على ملعب نادي الشباب في دبي. ويقيم منتخب الأردن معسكرا تدريبيا مكثفا في دبي تحضيرا لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في 2022 ونهائيات آسيا 2023.

واستهل منتخب الأردن الذي يقوده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز معسكره التدريبي في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني وتعادل معه 0-0، قبل أن يواجه طاجيكستان مرتين حيث فاز في المباراة الأولى 2-0، وخسر في الثانية 0-1 . وينتظر أن يكون ختام المعسكر بخوض المباراة الودية الاخيرة، أمام منتخب أوزبكستان 15 الجاري، قبل العودة إلى عمان في اليوم التالي.

يذكر أن منتخب الأردن يتأهب لمواجهة نظيره الكويتي ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في يونيو.

ويستقر منتخب الأردن حالياً في المركز الثاني ضمن مجموعته متساويا مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايوان دون أي نقطة.

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