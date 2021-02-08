عاجل.. التشكيلة الرسمية للأهلي أمام بايرن ميونيخ في مونديال الأندية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيلة الفريق التي ستواجه بايرن ميونيخ في العاشرة مساءً بيتوقيت الإمارات ضمن الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وضمت القائمة كل من محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

والتغيبر الوحيد الذي حدث في القائمة تواجد محمود عبدالمنعم (كهربا) في قيادة خط الهجوم بدلا من والتر بواليا.

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