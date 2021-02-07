ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي.. هل يسجل محمد صلاح في مانشستر سيتي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصبحت صدارة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الاإنجليزي مهددة من قبل عدد كبير من اللاعبين مع دخول لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، ومهاجم إيفرتون كالفيرت ليوين السباق على اللقب الفردي، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 13 هدفاً متأخرين عن "الفرعون" بفارق هدفين فقط.

ولم يتمكن محمد صلاح في التسجيل خلال الجولة 22 بعدما خسر فريقه أمام برايتون بهدف نظيف، وبات مطالب في التسجيل في مباراة القمة اليوم الأحد، في الجولة 23 ضد مانشستر سيتي (الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات).

وتالياً صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح (ليفربول) 15 هدفاً

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 13 هدفاً

كالفيرت ليوين (إيفرتون) 13 هدفاً

هيونغ سون (توتنهام) 12 هدفاً

هاري كين (توتنهام) 12 هدفاً

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