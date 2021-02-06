بالفيديو.. جمهور حطين السوري يتحدى كورونا ويحتفي بالفوز على تشرين

المصدر: جوني جبور-دبي

تناول موقع "قناة سورية الرياضية" على موقع "يوتوب" مقاطع فيديو، تظهر جمهور نادي حطين الساحلي، وهو يعترض حافلة فريق النادي، للاحتفاء مع لاعبين الفريق عقب الفوز الذي حققه على جاره وغريمه التقليدي تشرين بنتيجة هدف دون رد جاء بتوقيع لاعبه الدولي ومهاجم المنتخب السوري مارديك مارديكيان في الدقيقة 18 من عمر مباراة "ديربي" مدينة اللاذقية التي أقيمت على استاد الباسل، في افتتاح مرحلة إياب الدوري العام الممتاز لكرة القدم في سورية.

ورغم جائحة فيروس "كورونا المستجد"، إلا شريط الفيديو، أظهر تهافتاً لجمهور "الحوت الأزرق" اللقب الذي يشتهر به نادي حطين، واعتراض الطريق أمام حافلة فريق النادي عقب انتهاء المباراة، في سعيهم دفع لاعبي النادي الخروج من الحافلة ومشاركة الجمهور احتفالية الفوز على الغريم التقليدي تشرين، خصوصاً أن "ديربي" مدينة اللاذقية، عادة ما يشهد تنافساً بين جمهور الناديين وأشغالهما لكامل السعة الاستيعابية لإستاد الباسل البالغة 37 ألف متفرج، كما أن الانتصار "الحطيني" جاء على حساب حمل لقب دوري الموسم الماضي، ومتصدر مرحلة الذهاب للموسم الحالي فريق تشرين.

وأودت الخسارة التي لحقت في تشرين، في تجميد رصيده عند النقطة 30، والتخلي عن الصدارة والتراجع للمركز الثالث، خصوصاً أن منافسيه الجيش والكرامة حققا الفوز، الذي جاء للجيش على حساب الاتحاد الحلبي "3-0"، وللكرامة على الحرجلة "2-1"، في انتصارين اهداهما التقدم للمركزين الأول والثاني برصيد 33 نقطة للجيش، مقابل 31 نقطة للكرامة.

بدوره، أهدى الانتصار فريق حطين الاقتراب من كوكبة الصدارة، وتعزيز مركزه الرابع برصيد 29 نقطة، بفارق النقطتين عن ملاحقه الوحدة الذي فاز بدوره على الحرية بنتيجة "1-0".

وفي باقي النتائج، اكتفى فريقا الطليعة وجبلة بنتيجة التعادل الإيجابي "1-1"، التي أودت باحتفاظهما بمركزيهما السادس والسابع برصيدي 22 نقطة للطليعة، و20 نقطة لجبلة، قبل أن تظهر نتيجة التعادل السلبي في لقاء الوثبة والساحل التي قادت الفريق الوثبة للحفاظ على مركزه الثامن برصيد 17 نقطة، بفارق النقطة عن الاتحاد الحلبي، فيما تقدم الساحل للمركز 12 برصيد سبعة نقاط.

وحافظ الشرطة بفوزه على الفتوة بنتيجة "2-1" على مركزه العاشر برصيد 10 نقاط، فيما واصل الفتوة تذيله الترتيب العام برصيد 4 نقاط، بفارق النقطتين عن الحرية صاحب المركز 13.

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