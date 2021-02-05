بايرن ميونيخ يشرّح الأهلي علمياً ويضع "كتالوج" لكل لاعب.. نوير يكشف الخطة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني الدولي مانويل نوير عن خطة الفريق البافاري "بطل أوروبا" لمواجهة الأهلي المصري، الإثنين المقبل (الساعة 22 بتوقيت الإمارات) في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للاندية المقامة حالياً في الدوحة.

وقال نوير في تصريحات للموقع الرسمي لناديه وتناقلتها وسائل الإعلام المصرية، الجمعة: "ماذا تفعل عندما تقابل فريقاً لم تكن لتواجهه إلا في المباريات الودية؟ اليوم، العالم أصبح مُتشابكا، هذا الأمر لم يعد صعبا للغاية، لدينا محللونا الذين يجمعون المقاطع، ومدرب الحراس أيضا، لديه بيانات وحقائق تم جمعها من الأشهر القليلة الماضية، أعرف بالضبط أي اللاعبين سيأتي إليّ حتى مع مثل هؤلاء المُنافسين غير المعروفين".

وأضاف نوير: "نعرف بالضبط من سنواجه، ربما لن تعرف كل لاعب من الداخل، لذا علينا النظر إلى المظهر أو رقم القميص لمعرفة من يركض تجاهك.. أنا أركز على كل شيء، أسلوب اللعب الفردي، حيل الركلات الحُرة، كيفية تنفيذ ركلات الجزاء وكل هذه الأشياء، أعرف كل شيء، وقدرتهم وطريقة اللعب، أنا لديّ كتالوج حقيقي في رأسي".

وتابع: "هناك تحليلات تكتيكية يقوم بها مساعدو هانز فليك، حيث تتم مناقشة النقاط الأساسية حول الخصم، نحن نجلس سويًا، ونقوم بتحليل اللاعبين بشكل فردي، لمعرفة كيف يتصرف اللاعب بشكل هجومي ودفاعي".

وأكمل: "في يوم المباراة نفسها، أقوم مع مدرب حراس المرمى بمراجعة كل لاعب للخصم بتفصيل كبير، وإذا تغيرت التشكيلة مرة أخرى قبل وقت قصير من انطلاق المباراة، فسوف نرد عليها بالجلوس مرة أخرى لفترة وجيزة".

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه الخميس على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، وضمن الفريق مكافأة مالية قدرها مليوني دولار، فيما يسعى "بطل إفريقيا" إلى تحقيق نتيجة تاريخية بالفوز على "بطل أوروبا" وعكس كل التوقعات في الشارع الرياضي العالمي محتفظاً بحظوظه في المنافسة.

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