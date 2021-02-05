"فيفا": رونالدو سيكون فخوراً بحسين الشحات

المصدر: أحمد طارق - دبي

اهتم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على "تويتر" بطريقة احتفال لاعب العين السابق والأهلي المصري حسين الشحات عقب إحرازه الهدف الأول لفريقه في مرمى الدحيل بكأس العالم للأندية.

ونشر "فيفا" تغريدة ذكر فيها أنه: "رأينا احتفال كريستيانو الخاص بكثرة في مونديال الأندية، رأيناه مرة أخرى اليوم، بهذا الهدف وهذه التصويبة من حسين الشحات، حتى الاستثنائي كريستيانو رونالدو سيكون فخوراً به".

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