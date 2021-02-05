مونديال الاندية 2021: الاهلي المصري يهزم الدحيل ويضرب موعدا مع بايرن ميونيخ

المصدر: وكالات.

ضرب الاهلي المصري بطل افريقيا موعدا مع بايرن ميونيخ الالماني في الدور نصف النهائي من كأس العالم للاندية بتخطيه الدحيل القطري 1-صفر على ملعب المدينة التعليمية الخميس في الدوحة، وحذا حذوه تيغريس المكسيكي بفوزه على اولسان هيونداي الكوري الجنوبي 2-1.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين حارس الدحيل صلاح زكريا (30).

ويلتقي الاهلي مع الفريق البافاري بطل اوروبا الاثنين المقبل، في حين يواجه تيغريس بالميراس البرازيلي الاحد.

وهي المرة الثالثة في 7 مشاركات التي يبلغ فيها الاهلي نصف النهائي في هذه البطولة بعد عام 2006 عندما خسر امام انترناسيونال البرازيلي قبل ان يحتل المركز الثالث بفوزه على اميركا المكسيكي في افضل نتيجة له، ثم عام 2012 عندما خسر امام كورينثيانز البرازيلي ثم حل رابعا.

كان حضور انصار الاهلي لافتا في المدرجات نظرا للعدد الكبير للجالية المصرية في قطر ولشعبية ناديهم ايضا، علما أن السلطات سمحت بحضور ما نسبته 30 في المئة من سعة الملعبين المضيفين للمباريات وسعة كل منهما 40 الف متفرج.

وبعد عدة محاولات خجولة من الاهلي ارتكب كريم بوضياف خطأ في تمرير الكرة باتجاه بسام الراوي على مشارف المنطقة فانتزعها الشحات واطلقها قوية داخل شباك الدحيل مفتتحا التسجيل (30).

-جينياك البطل-

وقاد المهاجم الفرنسي المخضرم اندريه- بيار جينياك (35 عاما) تيغريس المكسيكي الى الدور نصف النهائي ايضا بتسجيله هدفي فريقه في مرمى اولسان هيونداي الكوري الجنوبي ليخرج فائزا 2-1 الخميس على ملعب احمد علي في الريان.

وتقدم الفريق الكوري الجنوبي بكرة رأسية لمدافعه كيم كي-هي مستغلا ركلة ركنية (24)، وادرك جينياك التعادل اولا من مسافة قريبة (38) قبل ان يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وكان جينياك سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه في نهائي دوري ابطال الكونكاكاف (امبركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي) في مرمى لوس انجليس غالاكسي الاميركي ليتوج فريقه باللقب القاري.

ويشارك تيغريس، بطل المكسيك سبع مرات آخرها عام 2019، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية. ولم يسبق لأي فريق من المنطقة أن بلغ النهائي.

في المقابل، لم يقدم اولسان بطل اسيا الكثير خلال المباراة وبات واضحا افتقاده الى هدافه المحنك البرازيلي جونيور نيغراو الذي سجل له هدفي الفوز في النهائي القاري في مرمى بيرسيبوليس الايراني 2-1 في الدوحة ايضا في ديسمبر الماضي وتوج هدافا لدوري ابطال اسيا برصيد 7 اهداف بالتساوي مع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

وكان نيغراو (34 عاما) ترك الفريق الأسبوع الماضي بعد انتهاء عقده.

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