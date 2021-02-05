طبيب منتخب بلجيكا يتهم ريال مدريد في «إصابات هازارد»

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى فريق ريال مدريد، وجهازه الفني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، صدمة جديدة بعد تعرض نجمه البلجيكي إدين هازارد لإصابة عضلية، وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إنها ستبعده بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ما سيحرمه المشاركة في مباريات مهمة، أبرزها ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي.

في المقابل، ذكرت الصحيفة أن طبيب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، كريستوفر ساس، اتهم نادي ريال مدريد بالإهمال، وبأنه السبب في تكرار الإصابات المتلاحقة للاعب، الذي لا يعود للعب لمباراتين أو ثلاث إلا ويصاب بعدها.

وقال ساس: «هازارد الآن دخل في حلقة مفرغة، ويكاد يستحيل أن يخرج منها، لأن اللاعب الذي يصاب يحتاج إلى وقت للتعافي، خصوصاً بالنسبة لنجم مثله، لكن العكس يحصل إذ يتم الضغط عليه للعودة وتقديم كل ما هو منتظر منه في فترة قصيرة، وبالتالي تتجدد الإصابة».

يذكر أن هازارد في ثماني سنوات مع فريقه السابق تشلسي، غاب عن 20 مباراة فقط، بينما في ريال مدريد ومنذ التعاقد معه قبل سنة ونصف السنة، غاب عن 43 مباراة، من أصل 79 كان يفترض أن يشارك فيها.

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