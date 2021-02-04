ناد هولندي ينسى تسجيل لاعب كلّفه 22 مليون يورو في القائمة الأوروبية

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن تعرض إدارة نادي إياكس الهولندي للحرج، بعد أن ترك الهولندي سبيستيان هالر، المهاجم الأبرز في الفريق، والذي كلف خزائن النادي 22.5 مليون يورو للتعاقد معه الشهر الماضي، خارج قائمة لاعبي "أياكس" المشاركة فيما تبقى من مراحل الدوري الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن: "مهاجم ساحل العاج البالغ من العمر 26 عاماً، والذي انضم الشهر الماضي إلى أياكس قادماً من وست هام الإنجليزي، قدم مستويات رفيعة مع فريقه الجديد بتسجيله هدفين، وأربعة تمريرات حاسمة في مبارياته الستة التي خاضها بالدوري الهولندي، لن يستطيع المشاركة في الفترة المتبقية من مشوار أياكس بالدوري الأوروبي، بعد أن نسي النادي بطريقة غريبة إدراج إسم اللاعب في القائمة التي تضم 25 لاعباً.

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