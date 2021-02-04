كريستيانو رونالدو يحدد موقفه من البقاء مع يوفنتوس

المصدر: متابعات - محمد الحتو

حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موقفه من تمديد عقده الحالي مع يوفنتوس الإيطالي والذي ينتهي في يونيو 2022، إذ كان "الدون" قد انتقل إلى صفوف "السيدة العجوز" في 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن "كريستيانو رونالدو منفتح على تمديد عقده مع اليوفي حتى يونيو 2023 خصوصاً أنه مرتاح مع النادي وتحت قيادة المدرب أندريا بيرلو"، موضحة أن "التوقيع على بقاء رونالدو بقميص (البيانكونيري) سيتم في مراسم خاصة خلال الأسابيع المقبلة".

وعلى الرغم من بلوغه الـ 35 من عمره إلا أن النجم البرتغالي يواصل تألقه في الملاعب الأوروبية وقد سجل مع اليوفي 22 هدفا في 23 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي حتى الآن، كما أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم بعد بلوغه الهدف رقم 763، وذلك عقب تسجيله ثنائية يوفنتوس، الثلاثاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب إنترميلان.

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