فتاة تتهم المصري مصطفى محمد بالتحرش.. غلطة سراي يتخذ موقفاً واللاعب يرد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت وسائل إعلام مصرية بأن نجم الزمالك مصطفى محمد المعار أخيراً إلى نادي غلطة سراي التركي متهم بالتحرش في فتاة ادعت أن اللاعب تواصل معها عبر حسابها على "إنستغرام" وطلب رقمها الشخصي لكي يراسلها عبر تطبيق "واتس اب".

وذكر موقع اليوم السابع أن الفتاة التركية أشعلت مواقع التواصل بالقضية، وذلك بعد ساعات من تألق مصطفى محمد في مباراته الأولى مع فريقه الجديد ضد باشاك شهير، إذ شارك بديلا بين شوطي المباراة، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من علامة الجزاء.

وقال الموقع إن "إدارة نادي غلطة سراي اتخذت موقفاً سريعاً وتستعد لرفع دعوى قضائية ضد الحساب الخاص بالفتاة"، مضيفا أنه "ربما تكون هناك فبركة للمنشور للنيل من مصطفى محمد قبل مباراة فريقه ضد غريمه فنربخشة، في الجولة الـ23 من الدوري التركي".

من جهته، نقل موقع "فيتو" المصري تصريحات على لسان النجم الدولي المصري لتوضيح حقيقة ما يتردد، وقال: "كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، أنا متواجد في تركيا منذ ثلاثة أيام فقط فكيف يعقل أن أتواصل مع فتاة؟ لذلك أتمنى ألا تلتفت الجماهير لمثل هذه الأمور".

يذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل مليوني دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي مقابل أربعة ملايين دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news