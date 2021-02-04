مفاجأة.. الدوري المصري يستعين بتقنية لا علاقة لها بـ"الفار"

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد أن "ما يتم تطبيقه في الدوري المحلي حالياً، ليس له علاقة بتقنية الفيديو المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم (الفار)".

وقال مجاهد لقناة "صدى البلد" المصرية، إنه عندما تم تكليف اللجنة الثلاثية بمهمة قيادة اتحاد الكرة، اكتشفت صعوبات وعقبات لتطبيق تقنية الفيديو بالشكل الذي يتم تطبيقه عالمياً. وأضاف: "قررنا أن يتم استكمال مسابقة الدوري، بأن يخرج الحكم لمشاهدة إعادة اللقطة التي أثارت الجدل، وليس تقنية الفيديو، مثلما يحدث في الدوريات الأخرى.

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