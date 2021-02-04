"ريمونتادا" تنقذ برشلونة في الكأس.. وغريزمان يتألق

المصدر: وكالات

حقق برشلونة "ريمونتادا" جديدة أنقذته من خروج مدو من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بقلبه الطاولة على مضيفه غرناطة محولا تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 5-3 بعد التمديد أمس، ليلحق بليفانتي الفائز على فياريال 1-صفر بعد التمديد أيضا. وشهدت المباراة تألقا لافتا لغريزمان، حيث سجل ثنائية من خماسية البرصا.

وانضم برشلونة وليفانتي إلى إشبيلية الذي كان حجز بطاقته بفوزه على مضيفه الميريا من الدرجة الثانية 1-صفر الثلاثاء، فيما تختتم مباريات الدور ربع النهائي الخميس بلقاء ريال بيتيس وأتلتيك بلباو. في المباراة الاولى، كان غرناطة في طريقه الى بلوغ الدور نصف النهائي بعد تقدمه حتى الدقيقة 88 بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي كينيدي (33) والمخضرم روبرتو سولدادو (47)، قبل أن يسجل الفريق الكاتالوني هدفين بواسطة حارس مرمى أصحاب الارض آرون اسكونديل بالخطأ في مرماه (88) والمدافع جوردي ألبا (90+2) فارضا الاحتكام الى شوطين اضافيين كانت فيهما الكلمة للضيوف الذين سجلوا ثلاثة اهداف عن طريق غريزمان في الدقيقة 100، ثم جوردي ألبا 113، وكذلك فرانكي دي يونغ 108، بينما سجل غرناطة هدفا في الدقيقة 103 عن طريق فيدي فيكو.

وفرض حارس غرناطة آرون اسكونديل نفسه نجما بتصديه لعدد هائل من التسديدات، فيما برز النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بتحركاته التي اربكت دفاع الخصم وبرغم عدم تسجيله إلا انه مرر كرتين حاسمتين للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وجوردي ألبا. وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي بشق الأنفس حينما فاز على رايو فايكانو من الدرجة الثالثة 2-1 في ثمن النهائي.

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