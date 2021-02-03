فيديو مسرب للأسطورة مارادونا في آخر ظهور له قبل وفاته

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تناقل مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرّب لآخر ظهور للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا قبل وفاته، إذ بدا في فترة نقاهة يقضيها بمنزله بعدما خضع لجراحة في المخ وكان يتناول الحساء ويمازح أصدقاءه.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن مارادونا وجه خلال الفيديو كلمات إلى طبيبه ليوبولدو لوكي، قال فيها: "أعاني من الكدمات (في إشارة إلى الجراحة في رأسه)، ولكنني في حالة جيدة، عندما أكون مع أشخاص طيبين، وأنا مستعد لإخراج كل طاقتي".

وكان مارادونا قد توفي نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 60 عاماً متأثراً بنوبة قلبية خلال وجوده في منزله بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية وعالمية وقتها بأن الأسطورة الراحل تعرض لإهمال طبي أدى إلى تدهور في صحته الأمر الذي دفع القضاء الأرجنتيني إلى فتح تحقيق حول إمكانية وجود جريمة القتل الخطأ.

ومنذ وفاة مارادونا والأنباء تتوارد من الأرجنتين حول أزمات خلفها رحيله بداية من محاولة أنصاره اقتحام المقر الرئاسي في بلاده أثناء مراسم الجنازة بهدف إلقاء الجماهير النظرة الأخيرة على جثمانه، مروراً بالكشف عن رصيده المالي في البنوك، والاتهامات الموجهة إلى طبيبه حول وجود خطأ طبي في التعامل مع حالته، وانتهاء بالمشاكل الأسرية على ورثته من قبل زوجاته السابقات وعائلته.

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