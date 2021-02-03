الاتحاد السعودي ينوي طلب استضافة مباريات «أبطال آسيا»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشفت وسائل إعلام سعودية، أمس، أن الاتحاد السعودي أبدى رغبته في طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بالتنسيق المباشر مع الأندية المحلية المشاركة، والراغبة في الاستضافة.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن الاتحاد أكد أن كل الملاعب المتاحة مطابقة لشروط الاتحاد القاري، وأنه سيتم الرد الرسمي بهذا الخصوص متى ما تم الانتهاء من كل الترتيبات اللازمة، قبل نهاية المدة المحددة للتقديم، في منتصف الشهر الجاري.

ولم تتضح الرؤية حتى الآن في الاتحاد السعودي حول ما إذا كانت الاستضافة ستكون لمجموعات محددة في الأدوار التمهيدية، أم أنه سيطلب استضافة كافة مباريات البطولة. ويشارك في أبطال آسيا من الأندية السعودية، الهلال والنصر والأهلي، إضافة إلى الوحدة، في حال تجاوزه الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news