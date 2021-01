بالفيديو: مرسيليا يتحول إلى ساحة حرب.. الجمهور حرق النادي!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأعداد كبيرة من جماهير مرسيليا الفرنسي يقتحمون مقر النادي مساء السبت ويضرمون النار في الملعب التدريبي والمرافق الخاصة بالنادي احتجاجاً على سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز المركز السابع على قائمة ترتيب الدوري الفرنسي متأخراً بفارق 14 نقطة عن ليون المتصدر، فضلاً عن توديع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات خلال الموسم الحالي.

The French league postponed Marseille's home game against Rennes just three hours before kick-off on Saturday after angry Marseille fans marched to the club's training complex to protest against poor results pic.twitter.com/BlIDdVANX7