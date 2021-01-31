بالفيديو: مرسيليا يتحول إلى ساحة حرب.. الجمهور حرق النادي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأعداد كبيرة من جماهير مرسيليا الفرنسي يقتحمون مقر النادي مساء السبت ويضرمون النار في الملعب التدريبي والمرافق الخاصة بالنادي احتجاجاً على سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز المركز السابع على قائمة ترتيب الدوري الفرنسي متأخراً بفارق 14 نقطة عن ليون المتصدر، فضلاً عن توديع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات خلال الموسم الحالي.

The French league postponed Marseille's home game against Rennes just three hours before kick-off on Saturday after angry Marseille fans marched to the club's training complex to protest against poor results pic.twitter.com/BlIDdVANX7 — Football Daily (@footballdaily) January 30, 2021

وذكرت مواقع رياضية عالمية ومنها "سكاي سبورت" و"إسبن" بأن رجال الأمن الفرنسي احتجزوا 18 مشجعا بعد أن اقتحم المئات ملعب التدريب الخاص بنادي مرسيليا وقاموا بتكسير المرافق وملاعب التدريب وأشعلوا النيران وسط محاولات من الشرطة لإيقافهم عن حرق ناديهم.

وأدت الاحتجاجات إلى تأجيل مباراة مرسيليا مع ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة السبت، في وقت استنكر النادي العنف الذي تعرض له والخسائر المادية الكبيرة.

يذكر أن جماهير مرسيليا معروف عنها العنف في المدرجات والملاعب ودائما احتجاجات المشجعين تكون نتائجها وخيمة على النادي.

A group of Marseille fans stormed into their training ground today after growing frustrated at the club’s president and recent results 😳



(via @InfosFrancaises)pic.twitter.com/LJWrh4kYc9 — ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2021

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