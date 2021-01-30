تشيلسي مستاء من الإهانات العنصرية لمدافعه جيمس.. "تصرفات خسيسة"

المصدر: وكالات

استنكر نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الإهانات العنصرية التي تعرض لها مدافعه ريس جيمس عبر الانترنت ودعا منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق من يرتكب مثل هذه "التصرفات الخسيسة".

ونشر جيمس لاعب منتخب انجلترا صورة للرسائل المهينة التي تلقاها عبر إنستجرام مع عبارة "أشياء تحتاج إلى تغيير".

وقال تشيلسي اللندني في بيان "الكل في تشيلسي يشعر بالاشمئزاز بسبب الإهانة العنصرية التي وجهت إلى ريس جيمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة".

وأضاف البيان "النادي يعتبر العنصرية وكافة أشكال التمييز تصرفات غير مقبولة".

وطالب تشيلسي وسائل التواصل الاجتماعي بخلق بيئة لا تقبل الكراهية والتمييز ولا تتسامح مع أي تصرفات من هذا القبيل.

وقال النادي أيضا "نضم صوتنا إلى الأصوات التي تطالب منصات التواصل الاجتماعي والسلطات الرقابية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية على وجه السرعة ضد هذه التصرفات الخسيسة.

"هناك أشياء تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى التغيير الآن".

ويوم الاثنين الماضي اجتمع وزراء في الحكومة البريطانية مع عدد من أبرز اللاعبين الانجليز لبحث الإساءات العنصرية التي توجه للاعبين عبر الانترنت في اطار سلسلة من المناقشات التي تتناول "مستقبل كرة القدم". ويحتل تشيلسي المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 30 نقطة من 20 مباراة وسيلتقي مع ضيفه بيرنلي غدا الأحد.

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