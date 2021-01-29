6 لاعبين يغيبون عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الجمعة بأن ستة لاعبين غابوا عن تدريبات الفريق الملكي الخاصة بالاستعداد لمباراة ليفانتي المقررة السبت (الساعة 19:15 بتوقيت الإمارات) ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة: "إن ستة لاعبين غابوا عن التدريبات هم: قائد الفريق سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز، داني كارفاخال، ناتشو، فالفيردي، ورودريغو".

وأوضحت: "راموس يغيب مُنذ 14 يناير الماضي، حين أصيب في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني خلال مباراة أتلتيك بلباو حيث يعاني من إصابة الركبة، فيما تعرض فاسكيز لإصابة عضلية، في مباراة ديبورتيفو ألافيس الماضية في الدوري، أما كارفاخال فتعافى من الإصابة ولكنه ليس جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في المباراة، وكذلك فيديريكو فالفيردي، ورديغو جوس، إذ يُعاني الثنائي من إصابات عضلية، بينما ناتشو مُصاب بـ فيروس كورونا "كوفيد-19".

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