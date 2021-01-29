4 مباريات تفصل المطوّع عن لقب «عميد لاعبي العالم»

المصدر: بغداد ■د.ب.أ

بات الكويتي المخضرم، بدر المطوّع على بعد أربع مباريات، من لقب عميد لاعبي العالم. وشارك المطوّع نجم فريق القادسية الكويتي في الشوط الثاني من الودية، التي خسرها المنتخب الكويتي على يد مضيفه العراقي بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، وأقيمت في البصرة بالعراق. ويتصدر النجم المصري السابق أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية على مستوى العالم برصيد 184، والمطوّع ثانياً بـ180 مباراة.

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