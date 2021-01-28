مقتل لاعب كرة قدم في شجار بإيرلندا

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكر فريق أكاديمية "بوهيمين" الأيرلندية لكرة القدم، أن لاعبها الشاب جوش دوون "16 عاما" لقي مصرعه على إثر شجار في أحد شوارع العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك بعد تعرضه لطعن بسكين.

وذكرت الأكاديمية من خلال حسابها الرسمي في "تويتر" إن الخبر أصاب الجميع بالصدمة، وأن نقل الشاب إلى المستشفى على وجه السرعة لم يحل دون وفاته، نتيجة تعرض للطعن مرات عدة.

وكان دوون قيد حياته يلعب لفريق سانت كيفين، النادي الشريك لأكاديمية بوهيمين، وقالت شبكة "بي بي سي" إن الشجار نشب بين مجموعة من المراهقين، وشهد تبادلا للطعن بالسكين بين عدد منهم، وعلى إثر ذلك فتحت الشرطة الأيرلندية تحقيقا في الواقعة.

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