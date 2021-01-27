كريم بنزيمة يرغب في الانتقال إلى هذا النادي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف كريم الجزيري، وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة عن اسم النادي الذي يرغب النجم الفرنسي في الانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في يونيو 2022.

وقال الجزيري، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "انتقال بنزيمة إلى ليون؟ نعم إنه يريد ذلك، ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق. ليون موجود في قلبه"، مضيفاً: "ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا".

يذكر أن بنزيمة مع ليون منذ طفولته وحتى 2009 موعد انتقاله الى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو وما زال يعتبر أحد أهم العناصر في النادي الملكي على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها بين الحين والآخر إذ يتهمه مشجعون بأنه لا يمتلك اللمسة الأخيرة وغير قادر على التهديف دائماً فيما يدافع عنه مشجعون آخرون ويعتبرونه أهم ركيزة في الريال للدور التكتيكي العالي الذي يقدمه للمدرب زين الدين زيدان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news