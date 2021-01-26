تفاصيل جديدة في واقعة وفاة لاعب مصري.. غياب سيارة الإسعاف والأطقم الطبية

المصدر: جوني جبور-دبي

علق رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، محمد سلطان، على واقعة وفاة لاعب ناشئي فريق السكة الحديد، محمد هاني الكوري (17 عاماً)، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع "أبناء قنا" على استاد النحاس بالإسكندرية، على أثر تعرضه للإغماء بسبب إصابته بتشنج وضيق تنفس.

وقال سلطان، في تصريحات نشرها وسائل إعلام مصرية، بينها "صحيفة الوطن" أن: "هناك تعليمات واضحة بعدم بدء أي مباراة دون وجود سيارة إسعاف، في جميع الدوريات ولمختلف الأعمار"، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك في المباراة أي سيارة إسعاف، أو أي من الأطقم الطبية، من طبيب أو مسعف، لتقديم المساعدة للاعب.

وأضاف: "من المفترض أن يقوم حكم اللقاء بإلغاء المباراة، في حال عدم وجود سيارة إسعاف، وهذا ما هو منصوص عليه في اللائحة الخاصة بالمسابقات".



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