نجم برشلونة: أعلم أنني أكثر لاعب مكروه

المصدر: حميد نعمان - دبي

قال نجم فريق برشلونة، جوردي ألبا إنه يعلم أن الناس تأخذ عنه فكرة مغلوطة، وقال إنه بسبب طبيعة لعبه يتلقى كل الكره من قبل جماهير ولاعبي الفرق المنافسة لبرشلونة. وتابع: أعلم أنني أكثر لاعب مكروه، وهذا يعود للطريقة التي ألعب بها.

ونقلت عنه صحيفة "ماركا" أيضا قوله: الحقيقة أنني إنسان عادي جدا، ومن يعرفني حقا يعلم أنني متواضع، ولدي علاقة جيدة جدا مع الجميع. وختم بالقول: أتفهم الكره والحقد الذي يكنه البعض لي، وعلي أن أتعايش مع ذلك.

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