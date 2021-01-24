تصرف غير أخلاقي من صديقة مارادونا بعد وفاته!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تصرف غير أخلاقي لصديقة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بعد وفاته عندما قامت بسحب مبالغ من بطاقة ائتمانية للأسطورة كانت لا تزال مفعلة.

وقالت الصحيفة: "ادّعت فيرونيكا أوجيدا، صديقة مارادونا، التي أنجبت له طفلا، بأن صديقته الثانية روسيو أوليفا قد استخدمت بطاقة ائتمانية فيها رصيد من النجم الأرجنتيني بعد وفاته"، مضيفة أن "روسيو استغلت الموقف، وأجرت عددا كبيرا من عمليات الشراء باهظة الثمن بالبطاقة، حتى تم إيقافها في النهاية".

وأوضحت "ذا صن" أن فيرونيكا صرّحت لوسائل الإعلام بأنها أعادت ثلاثة ملايين دولار بعد انفصالها عن مارادونا في العام 2013، بخلاف روسيو التي احتفظت بكل شيء على حدّ وصفها.

يذكر أنه تم منع روسيو من حضور جنازة مارادونا الذي توفي في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 60 عاما، علما أن الراحل قد سبق له أن قدم طلبا للإنتربول زعم فيه بسرقتها لساعات ومجوهرات تعود ملكيتها له.

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