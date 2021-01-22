كورونا تزيد معاناة ريال مدريد وتصيب زين الدين زيدان

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن نادي ريال مدريد قبل قليل في بيان صحافي، عن إصابة مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا، لتتأزم أكثر معاناة الفريق الملكي، الذي ودع مسابقة الكأس قبل يومين بهزيمة مذلة على يد فريق من الدرجة الثالثة، ديبورتيفو ألكويانو 2-1.

ومن المتوقع أن يخضع زيدان للحجر الصحي المنزلي لعشرة أيام على الأقل بحسب حالة التعافي، وبانتظار الفحوص التي سيخضع لها. وغاب زيدان عن المؤتمر الصحافي للقاء ألافيس في الدوري المحلي، والذي كان يتوقع أن يحضره اليوم، حيث ناب عنه مساعده ديفيد بيتوني. ويتوقع أن يستمر غياب زيدان في مباراة الأسبوع المقبل في 30 الجاري أمام ليفانتي، ثم مواجهة هويسكا في 6 فبراير، بينما يلتقي خيتافي في التاسع من فبراير.

ويعاني الريال كثيرا في الفترة الاخيرة من تواضع النتائج، وسيجد نفسه بدون قائده سيرجيو راموس في مباراة ألافيس، بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية بسبب شعوره بإصابة منذ لقاء بلباو في السوبر.

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