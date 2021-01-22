«فيفا» يهدّد: أي لاعب يشارك في «السوبر الأوروبي» يُحرم من كأس العالم

المصدر: لوزان - أ.ف.ب

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي، الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، وذلك في بيان رسمي صادر عنه أمس، مشيراً إلى أن اللاعبين يواجهون الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم.

وقال بيان صادر عن «فيفا» وحمل توقيع رئيسه السويسري، جاني انفانتينو، وسائر رؤساء الاتحادات القارية: «أي ناد أو لاعب يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في أي بطولة ينظّمها (فيفا) أو الاتحاد القاري التابع له».

وجاء البيان رداً على ما وصفه بـ«تكهنات إعلامية سرت أخيراً» حول إمكانية تنظيم بطولة من قبل أغنى أندية العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news