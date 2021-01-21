مدرب أرجنتيني على رادار ريال مدريد لخلافة زيدان

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت قناة "إي إس بي إن" الرياضية (النسخة الأرجنتينية) عن أن إدارة ريال مدريد أجرت اتصالات مع مدرب ريفر بليت، الأرجنتيني مارسيلو غياردو لتولي قيادة الجهاز الفني لريال مدريد، في ظل تزايد عدم الثقة في قدرة المدرب الحالي زيدان على إصلاح الوضع المتردي للفريق، حيث كانت الخسارة المذلة من فريق الدرجة الثالثة في كأس إسبانيا، النقطة التي أفاضت الكأس.

وقالت صحيفة "ماركا" إن غياردو من بين أبرز المدربين، ويقدم مستويات مميزة، كما أن القناعة في مدريد أن زيدان سيرحل بدون شك، يبقى معرفة الوقت فقط، حيث يدور الخلاف حول رحيله حاليا، أو مع انتهاء الموسم الحالي. وبات واضحا أن إدارة مدريد لن تكون قادرة على تحمل هزائم أخرى خاصة من فرق متواضعة، الامر الذي قد يعجل برحيل المدرب.

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