المصدر: دبي-الامارات اليوم.

شهدت الساعات الـ24 الماضية قرارات رياضية مهمة حول العالم بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد (كوغيد 19)، كما يلي:

مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، والتي كان من المقرر إقامتها بعد غداً السبت بإستاد المقاولون العرب، لتقام يوم الأربعاء (الثالث من فبراير المقبل)، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينات ست لاعبين في فحوص فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بالفريق إلى 12 لاعبا بالإضافة إلى أربع حالات إيجابية في صفوف الجهاز الفني.

الولايات المتحدة

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس تأجيل المباريات الثلاث المقبلة لممفيس غريزليز، لعدم قدرة الأخيرة على تجهيز الحد الأدنى من اللاعبين (8) لخوضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة أن المباريات المؤجلة هي ضد بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة والأحد، وساكرامنتو كينغز الاثنين بحسب البروتوكول الصحي الذي وضعته الرابطة

طوكيو

- الألعاب الأولمبية قائمة -قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن أولمبياد طوكيو التي أرجئت بسبب الفيروس، ستنظم هذا الصيف ولا توجد "خطة بديلة".

حول العالم

- لا انتقالات للاعبي كرة القدم-للمرة الأولى خلال عقد من الزمن تراجع عدد انتقالات لاعبي كرة القدم مقارنة بالعام السابق، وانخفضت رسوم الانتقالات بمعدل الربع تقريبا بسبب التداعيات المالية للوباء والتي تحد من انتقال اللاعبين في أنحاء العالم.

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