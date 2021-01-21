ميلان يسعى لإحراز لقب "شتاء" الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

يصطدم ميلان المتصدر بضيفه أتالانتا القوي فيما يخوض جاره ومطارده انتر مواجهة سهلة على الورق على أرض أودينيزي، غدا في المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي ستحدد اللقب الشرفي لبطل دور الذهاب. ولطالما انتظرت مدينة ميلانو ارتقاء فريقيها الى القمة، بعد الهيمنة الكاسحة ليوفنتوس على لقب الدوري وتتويجه في آخر تسعة مواسم.

وستكون مهمة ميلان اصعب أمام اتالانتا، احد ابرز مفاجآت القارة الاوروبية الموسم الماضي. لكن فريق المدرب جانبيرو غاسبيريني جاءت نتائجه متقلبة هذا الموسم، برغم بقائه على تماس مع اندية الطليعة وحلوله راهنا في المركز الخامس بالتساوي مع يوفنتوس السادس، وذلك بعد تعادله في آخر مباراتين.

ويكفي ميلان مع نجمه السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش نقطة التعادل ليضمن الصدارة قبل انطلاق دور الاياب. وكان زلاتان في صفوف ميلان موسم 2011 عندما احرز لقبه الأخير في "سيري أ"، قبل ان يستهل يوفنتوس سلسلته التاريخية في السنوات التسع الاخيرة. وتنقل زلاتان (39 عاما) بين عدة أندية آخرها لوس أنجليس غالاكسي الاميركي، قبل حمل الوان "روسونيري" مرة ثانية في 2020.

وعزّز ميلان صفوفه بضم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندجوكيتش، لكنه بحاجة للوقت لاستعادة لياقته بعد خوض تجربة غير مثمرة مع الدحيل القطري.

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