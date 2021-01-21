صلاح خارج فريق "الأحلام الأوروبي".. ونجم ليفربول في التشكيلة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس عن تشكيلة فريق الأحلام للعام الماضي 2020، وذلك من خلال نتيجة استفتاء شارك فيه نحو 6 ملايين مشجع.

وكانت المفاجأة في التشكيلة غياب النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بينما حظر النجمان العالميان، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي، وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيطر في التشكيلة لاعبو البايرن، إذ ظهر في حراسة المرمى الألماني مانويل نيوير، والكندي ديفيز والألماني كيميتش، ولاعب الوسط الاسباني ألكانتارا، بينما في الدفاع كان الإسباني سيرجيو راموس، وظهر ليفربول من خلال صخرة دفاعه الهولندي فان دايك، وفي الوسط الهجومي البلجيكي دي بروين.

وفي المقدمة كان النجوم الأربعة الكبار، البرازيلي نيمار وميسي ورونالدو وفي رأس الحربة البولندي ليفاندوفسكي.

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