روما يُجري 6 تبديلات في مباراة الخروج من كأس إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

أجرى نادي روما ستة تبديلات، فيما تسمح له القوانين بخمسة، قبل توديعه ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، أول من أمس، أمام ضيفه المتواضع سبيتسيا 2-4، بعد التمديد.

وفيما كانت النتيجة 2-2، في الوقت الإضافي، أجرى المدرب البرتغالي، باولو فونسيكا، تبديلين بعد استفادته من أربعة في وقت سابق من المباراة.

وليس من مهام الحكم، أو الحكم الرابع، تنبيه الفريق الذي يتخطى عدد التبديلات القانونية.

وهذه الهفوة الثانية لفريق العاصمة، بعد تخسيره مباراة فيرونا صفر-3، بسبب تركه اللاعب الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة تحت 23 عاماً، أشهراً عدة، بعد عيد ميلاده الـ23.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news