ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. بعد فوز الهلال على التعاون 2-صفر

الرياض-د.ب.أ.

أوقف الهلال سلسلة تعادلاته، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه التعاون اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر في المسابقة.

ارتفع رصيد الهلال (حامل اللقب) إلى 29 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب البطولة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه الشباب والأهلي، ويصالح جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادله في لقاءاته الأربعة الماضية بالمسابقة مع الاتحاد والباطن والشباب والأهلي.

في المقابل، توقف رصيد التعاون، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل خمسة انتصارات وستة تعادلات، عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس التسجيل للهلال مبكرا في الدقيقة الثانية، بهدف رائع من ضربة خلفية مزدوجة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى، واضعا الكرة على يسار حارس مرمى التعاون.

وأضاف الأرجنتيني لوسيانو فيتو الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 50، بعدما متابعته ركلة ركنية من الناحية اليمنى سددها مباشرة من داخل المنطقة في القائم الأيمن، لتتهيأ الكرة أمامه من جديد ويسدد ضربة خلفية مزدوجة، على يسار الحارس.

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