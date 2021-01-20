لاعب النصر السعودي يطلب من متابعيه أرقام حساباتهم البنكية

المصدر: سيد مصطفى –دبي

أفادت صحيفة "ذا صن" النيجيرية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن لاعب النصر السعودي وليستر سيتي السابقين، النيجيري أحمد موسى، عانى من ألاعيب مخترق حسابات يدعى بـ"ياهو بويز"، قام باختراق حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وفيسبوك، وبعث رسائل نصية إلى الأشخاص المدرجين في قائمة أصدقاء اللاعب على موقع فيسبوك، طلب خلالها بمعرفة تفاصيل حساباتهم المصرفية في البنوك، وفي أوقات أخرى، كما سألهم عن إمكانية الحصول على قرض مادي.

وعلق أحمد موسى: "من فضلكم، كلها حسابات مزيفة، أنا لا أعطي أو أحصل على أي أموال عن طريق فيسبوك، كونوا حذرين".

ويشار إلى أن اللاعب دومًا ما يقوم بأعمال خيرية في نيجيريا، آخرها تبنيه مشروعًا يتضمن بناء مدرسة ضخمة، مع التبرع بقيمة مالية من أجل بناء ملعب كرة قدم للمحتاجين.

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