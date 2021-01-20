الفيصلي يكشف حقيقة انتقال لاعبه أحمد العرسان إلى الوحدات

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس اللجنة الفنية بالنادي الفيصلي الأردني جريس تادرس حقيقة ما يتردد حول انتقال لاعبه الدولي أحمد العرسان إلى صفوف الغريم التقليدي الوحدات المتوج أخيراً بلقب الدوري والساعي إلى تدعيم صفوفه بأفضل العناصر قبل المشاركة التاريخية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وقال تادرس على حسابه في "فيسبوك": "العرسان من أبناء الفيصلي المقاتلين، باقٍ مع الزعيم"، ونفى تادرس أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلامية بأن العرسان قد ينتقل لأي فريق.

وكان العرسان قد انتقل إلى الفيصلي قادما من نادي السرحان، وينتهي عقده مع الزعيم نهاية الموسم المقبل، ويعتبر أحد أفضل لاعبي الوسط في الملاعب الأردنية، ويمتاز بمهارات عالية وقدرات كبيرة على التهديف من مسافات بعيدة ومن الكرات الثابتة.

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